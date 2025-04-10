10 апреля в Центре культуры и искусства на Соборной назвали имена лучших педагогов Владимира. В этом году в конкурсе «Педагог года» приняли участие 37 человек. Среди номинантов – не только

10 апреля в Центре культуры и искусства на Соборной назвали имена лучших педагогов Владимира. В этом году в конкурсе «Педагог года» приняли участие 37 человек. Среди номинантов – не только школьные учителя, но и работники детсадов, логопеды и педагоги допобразования. В финал вышли 25 участников. Участники соревновались в пяти номинациях: «Учитель-мастер» – для педагогов, работающих