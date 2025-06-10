Теперь они – полноправные граждане России. В Патриаршем саду – ажиотаж. В торжественной обстановке 18 ребят ожидают вручение главного документа в их жизни – паспорта гражданина Российской

Теперь они – полноправные граждане России. В Патриаршем саду – ажиотаж. В торжественной обстановке 18 ребят ожидают вручение главного документа в их жизни – паспорта гражданина Российской Федерации. Поздравить ребят пришел и глава Владимира Дмитрий Наумов. Дмитрий Наумов приветствует собравшихся ребят Дорогие ребята, вам всего самого хорошего, удачи, успехов, чтобы у вас все получалось. Несмотря