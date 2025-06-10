Во Владимир приехали «Авангарды». Речь про новые троллейбусы на автономном ходу. По городу на маршрутах уже курсируют 5 машин. Проходят необходимые проверки в депо «Владимирпассажиртранса»

Во Владимир приехали «Авангарды». Речь про новые троллейбусы на автономном ходу. По городу на маршрутах уже курсируют 5 машин. Проходят необходимые проверки в депо «Владимирпассажиртранса» еще 5 троллейбусов. Первыми опробовали новые «Авангарды» водители. Именно в их руках находятся комфорт и безопасность пассажиров. Валерий работает на троллейбусе около 30 лет, впервые сел за руль «рогатого» транспорта