Как выбрать Roborock: подробное руководство для покупателей

Краткое введение

Пылесосы Roborock уверенно занимают лидирующие позиции среди умных помощников для уборки дома. Перед покупкой Roborock важно понять, какие параметры действительно влияют на комфорт и качество уборки. Это руководство поможет разобраться в нюансах и подобрать оптимальную модель для ваших задач.

Ключевые критерии выбора

Площадь и тип помещения



Площадь уборки. Для квартиры до 60 м² подойдут базовые модели, для больших домов — устройства с емким аккумулятором и продвинутой навигацией.

Для квартиры до 60 м² подойдут базовые модели, для больших домов — устройства с емким аккумулятором и продвинутой навигацией.

Покрытие пола. На ламинате, паркете и плитке хорошо работают все модели. Для ковров выбирайте пылесос с функцией автоматического увеличения мощности на ворсе.

На ламинате, паркете и плитке хорошо работают все модели. Для ковров выбирайте пылесос с функцией автоматического увеличения мощности на ворсе.

Пороги и препятствия. Если в квартире есть пороги выше 1,5 см, обратите внимание на высоту корпуса и способность преодолевать препятствия.



Навигация и построение карты



Лазерная навигация (LiDAR). Обеспечивает точное построение карты, эффективную уборку по маршруту, минимизирует пропуски.

Обеспечивает точное построение карты, эффективную уборку по маршруту, минимизирует пропуски.

Камеры и датчики. Некоторые модели используют камеры для дополнительной ориентации, что помогает лучше избегать мелких предметов.

Некоторые модели используют камеры для дополнительной ориентации, что помогает лучше избегать мелких предметов.

Многоэтажность. Для домов с несколькими этажами выбирайте пылесос с поддержкой нескольких карт.



Мощность всасывания и качество уборки



Мощность. Для гладких полов достаточно 2000 Па, для ковров — от 2500 Па и выше.

Для гладких полов достаточно 2000 Па, для ковров — от 2500 Па и выше.

Щетки. Комбинированные щетки хорошо справляются с волосами и шерстью, силиконовые — проще чистить.

Комбинированные щетки хорошо справляются с волосами и шерстью, силиконовые — проще чистить.

Фильтрация. HEPA-фильтр задерживает пыль и аллергены, что важно для семей с детьми и животными.



Влажная уборка



Тип модуля. Бывает с электронным управлением подачей воды или простым резервуаром.

Бывает с электронным управлением подачей воды или простым резервуаром.

Объем бака. Для квартиры до 80 м² хватит 200 мл, для больших помещений — от 300 мл.

Для квартиры до 80 м² хватит 200 мл, для больших помещений — от 300 мл.

Салфетки. Многоразовые салфетки экономичнее, одноразовые — удобнее для быстрой уборки.



Автономность и зарядка



Время работы. 90–120 минут достаточно для стандартной квартиры, для дома лучше выбирать модели с запасом до 180 минут.

90–120 минут достаточно для стандартной квартиры, для дома лучше выбирать модели с запасом до 180 минут.

Автоматическая подзарядка. Пылесос возвращается на базу и продолжает уборку с места остановки.



Управление и интеграция



Приложение. Позволяет настраивать расписание, зоны уборки, просматривать карту.

Позволяет настраивать расписание, зоны уборки, просматривать карту.

Голосовые помощники. Поддержка Яндекс.Алисы, Google Assistant или Amazon Alexa удобна для быстрого запуска.

Поддержка Яндекс.Алисы, Google Assistant или Amazon Alexa удобна для быстрого запуска.

Дистанционное управление. Некоторые модели управляются через пульт или только через приложение.



Обслуживание и расходные материалы



Контейнер для мусора. Чем больше объем, тем реже потребуется опустошать.

Чем больше объем, тем реже потребуется опустошать.

Самоочистка. Некоторые модели оснащены станцией для автоматической очистки контейнера.

Некоторые модели оснащены станцией для автоматической очистки контейнера.

Доступность расходников. Уточните, легко ли найти фильтры, щетки и салфетки для выбранной модели.



Сравнение популярных вариантов

Roborock S-серии



Roborock S7. Подходит для смешанных покрытий, оснащен вибрационной шваброй, хорошо справляется с засохшей грязью.

Подходит для смешанных покрытий, оснащен вибрационной шваброй, хорошо справляется с засохшей грязью.

Roborock S8. Улучшенная навигация, двойная щетка, увеличенная мощность всасывания, поддержка станции самоочистки.

Улучшенная навигация, двойная щетка, увеличенная мощность всасывания, поддержка станции самоочистки.

Roborock S6 Pure. Базовая модель с лазерной навигацией, оптимальна для небольших квартир.



Roborock Q-серии



Roborock Q7 Max. Большой объем контейнера, высокая мощность, поддержка влажной уборки, станция самоочистки.

Большой объем контейнера, высокая мощность, поддержка влажной уборки, станция самоочистки.

Roborock Q Revo. Модель с вращающимися салфетками для тщательной влажной уборки, подходит для больших помещений.



Roborock E-серии



Roborock E5. Простая навигация, подходит для небольших квартир без сложной планировки, доступная цена.



Особенности моделей для аллергиков и владельцев животных



Фильтрация HEPA. Задерживает мельчайшие частицы пыли и шерсти.

Задерживает мельчайшие частицы пыли и шерсти.

Усиленная мощность всасывания. Лучше собирает шерсть и мусор с ковров.

Лучше собирает шерсть и мусор с ковров.

Противозапутывающиеся щетки. Упрощают уход за устройством.



При выборе Роборок учитывайте, насколько легко найти расходные материалы и сервисное обслуживание в вашем городе.

Типичные ошибки покупателей



Покупка по принципу «чем дороже, тем лучше». Не все функции будут полезны именно вам, а переплата за ненужные опции не оправдана.

Не все функции будут полезны именно вам, а переплата за ненужные опции не оправдана.

Игнорирование высоты корпуса. Пылесос может не проходить под мебелью, если высота превышает 10 см.

Пылесос может не проходить под мебелью, если высота превышает 10 см.

Недооценка объема контейнера для мусора. В больших семьях или при наличии животных контейнер малого объема быстро наполняется.

В больших семьях или при наличии животных контейнер малого объема быстро наполняется.

Выбор модели без поддержки нужных функций. Например, отсутствие влажной уборки или управления через приложение.

Например, отсутствие влажной уборки или управления через приложение.

Отсутствие информации о расходниках. Некоторые модели требуют оригинальных фильтров и щеток, которые сложно найти.

Некоторые модели требуют оригинальных фильтров и щеток, которые сложно найти.

Неправильная оценка времени работы. Для больших квартир автономности базовых моделей может не хватить.

Для больших квартир автономности базовых моделей может не хватить.

Покупка без учета типа покрытия. Мощность и тип щетки должны соответствовать вашему полу.



Пошаговый алгоритм выбора



Определите площадь и планировку помещения. Измерьте высоту мебели, наличие порогов и количество комнат.

Подумайте, какие покрытия преобладают: ковры, ламинат, плитка. Для ковров выбирайте модели с высокой мощностью и автоматическим увеличением силы всасывания.

Решите, нужна ли влажная уборка. Если да — обратите внимание на объем бака и тип салфеток.

Проверьте, поддерживает ли пылесос построение карты, зонирование и виртуальные стены. Это удобно для уборки отдельных комнат.

Выберите способ управления: через приложение, голосового помощника или пульт.

Сравните объем контейнера для мусора и наличие станции самоочистки, если не хотите часто опустошать бак.

Уточните, легко ли купить расходные материалы (фильтры, щетки, салфетки) для выбранной модели.

Ознакомьтесь с отзывами пользователей и рейтингами на независимых площадках.

Проверьте комплектацию: наличие запасных фильтров, салфеток, инструкции на русском языке.

Перед покупкой убедитесь, что выбранная модель подходит по высоте для вашей мебели и способна преодолевать пороги.



Итог и чек-лист

На странице Ozon можно найти актуальные модели Roborock, сравнить характеристики и подобрать подходящий вариант для дома или квартиры.