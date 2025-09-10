Перейти практически на полное самообеспечение цветами. Такую цель перед собой поставили владимирские садовники. МКУ «Зеленый город» в настоящее время ведет работы по строительству новой

Перейти практически на полное самообеспечение цветами. Такую цель перед собой поставили владимирские садовники. МКУ «Зеленый город» в настоящее время ведет работы по строительству новой городской теплицы. Цветы оттуда планируют пересаживать на клумбы областного центра. И после завершения всех работ потребность города в рассаде будет закрыта примерно на 80 процентов. Галина Зеленцова, зам. директора МКУ «Зеленый