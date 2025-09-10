Первые центры заработали в Кольчугинском, Гусь-Хрустальном и Муромском районах.

Во Владимирской области открылись семь сельских кабинетов для доступа к государственным и финансовым услугам. Первые центры заработали в Кольчугинском, Гусь-Хрустальном и Муромском районах. В ближайшее время их планируют открыть в Александровском, Собинском районах и в Красной Горбатке.Кабинеты разместились на базе местных библиотек, которые оборудовали компьютерами с доступом в интернет. Теперь жители сёл могут оплатить коммунальные услуги, налоги или мобильную связь, а также воспользоваться порталом «Госуслуги».«Одна из наших главных задач — сделать максимально доступным получение финансовых услуг для жителей отдаленных и малочисленных населенных пунктов», — отметил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Олег Шметаков.Сотрудники библиотек прошли специальное обучение и готовы помочь посетителям в освоении онлайн-технологий. Проект реализуется при участии Правительства Владимирской области, Банка России, а также банков, МФЦ, Социального фонда и налоговой службы. В дальнейшем его планируют масштабировать на другие территории региона.