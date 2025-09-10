Программа призвана сформировать у детей базовые ценности.

Во Владимире в детском саду №66 появилось новое движение — «Орлята-дошколята». В него вступили 63 ребенка, став первыми участниками программы в регионе.Программа призвана сформировать у детей базовые ценности: любовь к Родине, заботу о старшем поколении, уважение к природе, а также развить творческие способности и лидерские качества.По словам заведующей детским садом №66 Оксаны Борисовой, для ребят уже разработали комплекс образовательных мероприятий. В частности, они будут работать над «Книгой Добра», заниматься волонтерством и участвовать в мероприятиях с ветеранами.Как отметила главный специалист отдела образования Ирина Бойченко, активная позиция и интерес к знаниям помогут детям лучше адаптироваться к школьной жизни. В будущем они смогут присоединиться к движению «Орлята России».Всего за прошлый учебный год в программе «Орлята-дошколята» приняли участие более 55 тысяч воспитанников по всей стране.