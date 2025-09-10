ЦУГД завершил работы по благоустройству дороги возле дома 5а на улице Куйбышева. Ширина полос увеличилась, что, по задумке властей, позволит автомобилям и автобусам совершать маневры на

ЦУГД завершил работы по благоустройству дороги возле дома 5а на улице Куйбышева. Ширина полос увеличилась, что, по задумке властей, позволит автомобилям и автобусам совершать маневры на повороте безопаснее и быстрее. Пешеходам же — станет удобнее добираться к надземному пешеходному переходу. Тротуар вместе с «зеброй» и знаками сместили на новую линию, благодаря чему местные жители, спускаясь