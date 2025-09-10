Эти изменения направлены на усиление контроля и защиту граждан от мошенников.

С 2025 года во Владимирской области, как и по всей России, действуют новые правила покупки и использования сим-карт. Эти изменения направлены на усиление контроля и защиту граждан от мошенников.Теперь при покупке сим-карты обязательно предъявлять паспорт, а активация номера возможна только после подтверждения личности через «Госуслуги». Для иностранцев правила ещё строже: им необходимо лично присутствовать при оформлении договора, предоставлять СНИЛС и биометрические данные. Кроме того, в договоре теперь будет указываться уникальный номер устройства (IMEI).Также установлены ограничения на количество сим-карт, которые может оформить один человек: не более 20 для россиян и не более 10 для иностранцев.Жители Владимирской области теперь могут самостоятельно проверять, сколько сим-карт оформлено на их имя. Это можно сделать через портал «Госуслуги». Эта функция поможет оперативно выявлять и блокировать номера, оформленные без ведома владельца, что является важным шагом в борьбе с мошенничеством.