Лукашенко прочитал в книге, что один король любил одеваться простым крестьянином, чтобы ходить по деревням и узнавать, что люди думают о нем. По его примеру Лукашенко сбрил усы, одел джинсы и пошел пивной бар. За стойкой он спросил мужика, что тот думает о президенте. Отвечает:
- Я бы тебе сказал, что я о нем думаю, но тут много людей вокруг, это опасно. Давай выйдем на улицу, и я скажу тебе.
Вышли на улицу, мужик посмотрел по сторонам и говорит:
- Нет-нет, здесь еще не могу сказать тебе, а вдруг, кто услышит, что потом будет со мной? Пойдем в лес, и я скажу тебе.
Зашли в глухой лес... у Лукашенко кончилось терпение:
- Ну так что же ты думаешь о нашем президенте???
Мужик, оглядываясь по сторонам, шепотом:
- Ты знаешь... он мне нравится... Тол
еще анекдот!