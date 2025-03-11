К 51-летнему мужчине ворвались силовики. Во время обыска у него забрали компьютер.

Во Владимирской области к 51-летнему жителю Мурома с обыском ворвались силовики. У него изъяли компьютер, самого мужчину доставили в отделение полиции. Оказалось, что он на протяжении нескольких лет распространял фейки об армии РФ в социальных сетях. Теперь ему грозит реальный срок. Подробности — в материалеНашли националистическую атрибутикуПосты в соцсетях, нарушающие Уголовный кодекс РФ, мужчина писал с сентября 2022 по январь 2023 года. Все сообщения были об одном и том же: житель Мурома оправдывал терроризм и призывал к совершению терактов на территории России.Еще задержанный успел написать 11 фейков о действиях российской армии в зоне проведения спецоперации. Однако социальные сети мужчины не остались незамеченными.«В ходе обыска по месту жительства фигуранта изъяты компьютерная техника, националистическая атрибутика, знаки различия националистических формирований», — рассказали в ГУ МВД по Владимирской области.Грозит 10 лет лишения свободыВ отношении 51-летнего задержанного возбудили два уголовных дела. Ему грозит наказание по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма и призывы к террористической деятельности с использованием сети Интернет) и пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации по мотивам ненависти или вражды к социальной группе).За обе статьи ему грозит лишение свободы на срок около 10 лет.В настоящее время жителя Мурома заключили под стражу. Проводится лингвистическая судебная экспертиза.Напомним, что во Владимире 25-летний молодой человек пытался поджечь здание областного правительства и автомобиль вице-губернатора Константина Баранова. Преступление произошло в апреле прошлого года. Материалы уголовного дела на данный момент .