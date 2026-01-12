В нескольких городах и районах региона прошли траурные церемонии прощания.

Владимирская область на минувшей неделе проводила в последний путь своих защитников. В нескольких городах и районах региона прошли траурные церемонии прощания с военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции.11 января в Меленках похоронили гвардии младшего сержанта 1991 года рождения. Он служил заместителем командира мотострелкового отделения и погиб 2 октября 2024 года при исполнении воинского долга. На церемонии присутствовали родные, друзья, представители местной власти и военкомата. Захоронение состоялось на центральном кладбище города.8 января траурные мероприятия прошли одновременно в двух городах. В Вязниках похоронили 20-летнего солдата, ушедшего на фронт по контракту летом 2025 года и погибшего в октябре. Его могила теперь находится на Аллее Героев старого городского кладбища.В тот же день в Гороховце отпевали 23-летнего воина, погибшего 8 марта 2025 года. Прощание прошло в стенах местного Троице-Никольского монастыря.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .