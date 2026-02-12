2‑й Западный окружной военный суд назначил обвиняемому 10 лет лишения свободы.

Во Владимирской области вынесли приговор мужчине 1990 года рождения — его признали виновным в государственной измене, финансировании терроризма и призывах к деятельности против безопасности РФ. 2‑й Западный окружной военный суд назначил обвиняемому 10 лет лишения свободы.По данным УФСБ России по Владимирской области, в декабре 2024 года мужчина перевёл криптовалюту на кошелёк запрещенной в РФ террористической организации.Кроме того, он разместил в мессенджере текст с призывами к другим пользователям переводить деньги той же группировке. Сообщение было адресовано неограниченному кругу лиц в интернете.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .