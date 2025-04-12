Учреждение ждут масштабные обновления.

В областной столице планируют активно развивать Владимирский планетарий. Об этом рассказали в администрации города. В скором времени планетарий переедет из Николо-Кремлевской церкви в «Звездный дом». Здание создавалось специально для учреждения культуры.Помимо расположения планетарий ждет еще одно изменение. Он станет подразделением Историко-краеведческого музея Владимира. В планетарии планируют создать и новые экспозиции.Для организации закупят оборудование, а также сделают два пространства – полнокупольный зал со сценой и зона для отдыха и коворкинга. На полу планетария создадут точную копию карты звездного неба. Учреждение переедет на новое место сразу после завершения работ в «Звездном доме».