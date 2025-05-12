Из них 2,5 тысячи страдают от первого типа, а 53,5 тысячи — от второго и других типов заболевания.

Во Владимирской области на 1 января 2025 года зарегистрировано 56 тысяч взрослых пациентов с сахарным диабетом. Из них 2,5 тысячи страдают от первого типа, а 53,5 тысячи — от второго и других типов заболевания.Главный внештатный эндокринолог региона Елена Пугачева отметила, что риск развития диабета повышен у людей с наследственной предрасположенностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом и у женщин, имевших гестационный диабет. В области работают школы диабета, которые в первом квартале этого года посетили почти 2 тысячи человек, в то время как в прошлом году их количество составило 9,6 тысячи.Запланировано открытие ещё трёх амбулаторных школ для пациентов.