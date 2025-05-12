Наблюдается рост случаев отравления спиртосодержащей продукцией.

Во Владимирской области наблюдается рост случаев отравления спиртосодержащей продукцией. В 2024 году зарегистрировано 327 случаев, из которых 220 закончились летальным исходом. В 2023 году зафиксировано 309 отравлений, 209 из которых стали смертельными. В первом квартале 2025 года уже зарегистрировано 71 случай отравления «паленкой».Наиболее проблемные районы включают Гусь-Хрустальный (88 случаев), город Владимир (64 случая) и Ковров (43 случая). Основной причиной отравлений стал этиловый спирт (218 случаев), также зафиксированы отравления суррогатами и метанолом.По данным Роспотребнадзора, типичный пострадавший – это безработный или пенсионер-мужчина старше 18 лет. Мужчины страдают от отравлений в 2,6 раза чаще женщин, а безработные составляют 58% от всех случаев.