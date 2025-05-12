Количество взрослых пациентов с сахарным диабетом достигло 56 тысяч человек.

По данным на 1 января 2025 года, во Владимирской области количество взрослых пациентов с сахарным диабетом достигло 56 тысяч человек. Из них 2 500 пациентов страдают диабетом первого типа, а 53 500 — второго и других видов заболевания. Врач-эндокринолог Елена Пугачева подчеркивает важность ранней диагностики и регулярных профилактических осмотров.Сахарный диабет характеризуется нехваткой гормона инсулина или неспособностью организма его усваивать, что приводит к гипергликемии. Часто заболевание обнаруживается неожиданно, когда пациенты приходят на приём к дерматологу или офтальмологу. Чтобы избежать таких ситуаций, врачи настоятельно рекомендуют проходить диспансеризацию: ежегодно для людей старше 40 лет и раз в три года для тех, кому меньше.Также в регионе работают десять школ сахарного диабета, где пациенты могут получить знания о профилактике осложнений и правильном контроле заболевания. За 2024 год занятия в этих школах прошли 9600 человек, и почти 2 тысячи — всего за первый квартал текущего года.Участницы курсов, такие как Вера Мусаева и Марина Сорокина, отмечают значимость обучения в школах диабета, которое помогает им лучше справляться с заболеванием — от правильного питания до методов инсулинотерапии.Специалисты советуют придерживаться активного образа жизни, здорового питания и ограничивать потребление сладостей, чтобы снизить риск развития диабета. Бесплатная диспансеризация доступна для жителей области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».