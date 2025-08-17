Надзорное ведомство обратилось в суд.

Прокуратурой Камешковского района, проведя проверку соблюдения жилищного законодательства, установила, что многоквартирный дом № 6 по ул. Карла Либкнехта признан аварийным и подлежащим сносу, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Результаты обследования показали, что существует угроза обрушения деревянных междуэтажных, а также чердачного перекрытий. Опасность обрушения также усугубляет воздействие вибрации на деревянные перекрытия от проезжающего рядом большегрузного автотранспорта и железнодорожных составов. Железная дорога находится всего в 100 м от аварийного здания.При этом доступ к пустующим помещениям опасного дома до сих пор не ограничен и является свободным. Из-за этого в прошлом году неоднократно фиксировались факты возгораний на территории аварийного дома.После проверки прокурор обратился в суд с иском к администрации Камешковского района о возложении обязанности на муниципальные власти организовать снос этого здания, а пока дом стоит — исключить беспрепятственный доступ в него.Суд удовлетворил требования прокурора. Глава администрации района, не согласившись с решением суда первой инстанции, подал апелляционную жалобу.Прокуратурой района провела дополнительную проверку. Она показала, что в текущем году в доме продолжались фиксироваться пожары. А меры по ограничению доступа внутрь здания являются неэффективными. В частности, дверные проемы и окна по-прежнему остаются открытыми.В прокуратуре подчеркнули, что вышеуказанные обстоятельства представляют реальную угрозу жителям, проживающим рядом с аварийным домом. Дополнительные материалы надзорное ведомство представило в суд апелляционной инстанции.Выслушав доводы сторон, суд вновь согласился с позицией прокурора, опровергающей доводы местной администрации. Жалоба была оставлена без удовлетворения.Решение уже вступило в законную силу. Его исполнение в настоящее время контролируется районной прокуратурой.