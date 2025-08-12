Администрация Владимира объявила новые торги на обслуживание автобусного маршрута №28, который уже год не выходит на линию. Прием заявок продлится до 19 августа, а итоги конкурса планируют

Администрация Владимира объявила новые торги на обслуживание автобусного маршрута №28, который уже год не выходит на линию. Прием заявок продлится до 19 августа, а итоги конкурса планируют подвести 21 августа. Последним перевозчиком маршрут №28, который считался востребованным, была компания «Виктория». Организация перестала работать на линии более года назад. Маршрут, в случае успешного заключения контракта, потерпит