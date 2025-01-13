В результате вмешательства прокуратуры работы были активизированы, и в настоящее время ремонт завершен.

Прокуратура Киржачского района Владимирской области провела проверку выполнения нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» и выявила нарушения при ремонте мостового перехода на дороге Знаменское-Хмелёво-Халино-Влятьсяево-Ефремово. Подрядчик ООО «Силквэй» допустил просрочку выполнения работ по контракту на сумму 35 миллионов рублей, срок завершения которого был установлен на ноябрь 2024 года.В результате вмешательства прокуратуры работы были активизированы, и в настоящее время ремонт завершен. Подрядчик выполнил необходимые работы по восстановлению опор, укреплению откосов и установке очистных колодцев.Напомним, ранее мы писали, что