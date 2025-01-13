Новогоднюю ночь на Соборной площади и в городских парках отметили 5 000 жителей.

Мэрия Владимира рассказала, что за новогодние каникулы в городе провели около 200 мероприятий. Новогоднюю ночь на Соборной площади и в городских парках отметили 5 000 жителей.Основная площадка празднования — Соборная площадь — стала центром активности, где проходили концерты, кинопоказы и детские мероприятия. В сквере Липки работала новогодняя ярмарка, где жители могли приобрести еду, напитки и сувениры.Кроме того, районные администрации и Совет народных депутатов организовали более 40 елок, в которых участвовали 10 тысяч владимирцев. Активно проводили время горожане и на катках. Там побывало около 7 тысяч владимирцев.