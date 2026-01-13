В дни новогодних каникул в рамках всероссийской Декады спорта и здоровья во Владимирской области состоялось 155 массовых физкультурных мероприятий. Их участниками стали 16 500 человек разного

В дни новогодних каникул в рамках всероссийской Декады спорта и здоровья во Владимирской области состоялось 155 массовых физкультурных мероприятий. Их участниками стали 16 500 человек разного возраста и уровня физической подготовки. В Муроме прошёл ночной лыжный старт, в Вязниках – зимний мотокросс, в Кольчугино – футбольный турнир на снегу, в Гусь-Хрустальном – массовый легкоатлетический забег,