Администрация города Владимира определила льготные категории пользователей платных парковочных мест. Перечень утверждён постановлением от 24.12.2025 № 2837. Бесплатно пользоваться платными парковками в областном центре смогут экстренные, аварийные службы, правоохранительные органы, участники Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, участники СВО, граждане с инвалидностью, многодетные семьи, владельцы электромобилей и все остальные граждане, но только на 15 минут.