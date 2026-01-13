В список вошли средние школы № 8, 25, 31, 33, 43.

Во Владимире стартовал масштабный проект по обновлению образовательной инфраструктуры. В 2026 году в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования города Владимира» капитально отремонтируют восемь объектов — от городских школ до загородных центров отдыха.В список вошли средние школы № 8, 25, 31, 33, 43; детский сад № 34; загородные центры отдыха «Дружба» и «Икар».Первой на очереди стала школа № 43 им. Ю. Б. Левитана (ул. Диктора Левитана, 37‑а). Подрядчик приступил к ремонту на две недели раньше запланированного срока. Стоимость контракта — 75,6 млн рублей.Планируется комплексный ремонт окон, дверей, стен, полов и потолков; систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения и электроосвещения.После ремонта школы получат современное оборудование. На эти цели каждой организации выделили около 10 млн рублей, в администрации города.Учеников временно перевели в другие школы города.