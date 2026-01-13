Во Владимире коммунальные службы ведут круглосуточную битву со снегопадами. За последние сутки из города вывезли более 14 000 кубометров снега. Это свыше 700 рейсов большегрузных самосвалов — целый караван грузовиков, заполненных снежными массами.Ночью (12–13 января) на улицы вышли 63 единицы техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». Днем (13 января) к работе подключились 98 единиц техники и 87 ручных уборщиков.Серьезное препятствие — припаркованные автомобили, которые владельцы оставляют на обочинах. Администрация города вновь просит водителей: по возможности убирайте машины с проезжей части на время снегоуборки.