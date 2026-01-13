С 1 января 2026 года страховые пенсии владимирцев были проиндексированы Отделением Социального фонда России по Владимирской области на 7,6 %. Все выплаты начислили автоматически. В результате

С 1 января 2026 года страховые пенсии владимирцев были проиндексированы Отделением Социального фонда России по Владимирской области на 7,6 %. Все выплаты начислили автоматически. В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости во Владимирской области повышен на 1,9 тыс. рублей и составил около 26,3 тыс. рублей. Вместе со страховой пенсией по старости также повышены