В разгар учебного процесса ученикам школы №40 пришлось покинуть здание. Инцидент произошел сегодня, 13 февраля, в первой половине дня. Эвакуацию провели после сообщения от неизвестного о

В разгар учебного процесса ученикам школы №40 пришлось покинуть здание. Инцидент произошел сегодня, 13 февраля, в первой половине дня. Эвакуацию провели после сообщения от неизвестного о минировании здания школы. Информация об этом появилась в соцсетях. Также там опубликовали видео, которое снимали сами школьники. Лица несовершеннолетних закрыты, разглядеть что-то сложно. Видно, что дети выходят из кабинетов