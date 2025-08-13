Во Владимире на проспекте Ленина, 24, завершены работы по модернизации хоккейного корта. Юные спортсмены города получили обновленную площадку для тренировок и игр, сообщили в администрации

Во Владимире на проспекте Ленина, 24, завершены работы по модернизации хоккейного корта. Юные спортсмены города получили обновленную площадку для тренировок и игр, сообщили в администрации города. Устаревшая конструкция корта была полностью заменена на современное пластиковое покрытие. Эти работы стали возможны благодаря финансированию в рамках областной программы по развитию спортивной инфраструктуры. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!