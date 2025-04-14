Им уже проведено более 20 исследований.

8 апреля в Городской больнице №6 Владимира открыли новый рентген-кабинет, оснащённый цифровым рентген-аппаратом. Устройство обеспечивает высокое качество снимков и выполнено с поворотным столом-штативом с дистанционным управлением, что позволяет специалистам проводить исследования из пультовой.Рентгенодиагностический комплекс рассчитан на 3 рабочих места и стоимостью около 30 млн рублей был приобретён за счёт областного бюджета по программе «Развитие здравоохранения Владимирской области». Им уже проведено более 20 исследований.Заведующий рентгеновским отделением Савелий Соколов отметил, что новый аппарат позволяет исследовать множество органов и систем, а снимки получаются в режиме реального времени.«Данный аппарат позволяет нам проводить исследования головы, носовых пазух, всех отделов позвоночника, лёгких, суставов, органов брюшной полости, конечностей. Пациенту достаточно получить направление терапевта или узкого специалиста», – отметил Соколов.Заместитель главного врача Сергей Кочетков отметил проведенные модернизации в кабинете, включая установку автономной вентиляции и защитные стеновые материалы.Один из пациентов, житель микрорайона Юрьевец Геннадий Матвеев выразил радость обновлению поликлиники и появлению современного оборудования. Он отметил, что обновление значительно упростит доступ к медицинским услугам для местных жителей.«В этом микрорайоне живу 27 лет. Столько же являюсь пациентом поликлиники Городской больницы №6. Приятно видеть, как она преображается»,– поделился Геннадий Матвеев, житель микрорайона Юрьевец.