Владимир отпраздновал 220 лет со дня открытия первой казеной аптеки. В честь юбилея для посетителей музея «Старой аптеки» обновили часть экспозиций и оборудовали новый зал для мастер-классов. Аптека была открыта в 1805 году по инициативе князя Ивана Долгорукова. С того времени «Старая аптека» пережила множество изменений, хоть людей там уже не лечат, многолетняя история врачевания