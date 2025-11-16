Без света остались несколько населённых пунков.

Во Владимирской области энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Владимирэнерго» ликвидируют последствия сильного снегопада, сообщает пресс-служба компании.Дождь, переходящий в мокрый снег, а также усиление шквалистого ветра с порывами до 15 м/с привели к локальным технологическим нарушениям в ряде районов северо-западной и центральной части региона.Во «Владимирэнерго» в настоящее время продолжает действовать режим повышенной готовности. В восстановительных работах принимают участие 34 бригады: 102 энергетика, а также 39 единиц спецтехники. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения в области.В филиале открыт оперативный Штаб, который обменивается информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Кроме того, ведётся непрерывный мониторинг метеообстановки.