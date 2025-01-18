Пилотным станет один муниципалитет, затем опыт распространят.

Единую «Карту жителя» планируют запустить власти Владимирской области в начавшемся 2025 году.Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев. К сервису можно будет привязать личную банковскую карту, и тогда при оплате проезда, школьного питания и других услуг будут сразу учитываться все имеющиеся у владельца карты льготы. «Карта жителя» также позволит идентифицировать человека при получении обслуживания в многофункциональных центрах.По словам губернатора, сервис начнёт действовать сначала в одном из муниципалитетов региона — не уточняется, в каком именно. Затем его распространят на всю область.Сейчас идёт отработка технических решений и формируется нормативная правовая база для работы «Карты жителя Владимирской области».