Огонь тушили 32 спасателя.

Утром 18 сентября в Киржаче Владимирской области произошел пожар в средней школе №3 на улице Чехова, 10А. Сообщение о возгорании кровли поступило в 10:47. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.На место оперативно прибыли спасатели и уже через 19 минут пламя на площади 150 квадратных метров было локализовано. Из здания школы эвакуировали 450 человек.В тушении участвовали 32 человека и 10 единиц техники. Открытое горение ликвидировано, горел утеплитель кровли. Пострадавших нет.