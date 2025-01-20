Игра закончилась со счетом 2:0.

В субботу, 18 января, ФК «Торпедо-Владимир» провел товарищеский матч с «Муромом», в котором одержал победу со счетом 2:0. Игра стала первой контрольной встречей для обеих команд в 2025 году в рамках подготовки к официальным соревнованиям.Несмотря на то, что «Муром» выступает в дивизионе А, а «Торпедо» — в дивизионе Б Второй лиги, торпедовцы удивили болельщиков новой составой и результатом. Открытие счета произошло благодаря опытному Михаилу Земскову, а окончательный результат установил 18-летний новобранец Кирилл Давиденко.Тренеры обеих команд отметили важность товарищеского матча для анализа игровых кондиций и прокомментировали дальнейшие планы подготовки к сезону. В ближайшие две недели «Торпедо» запланировало встречи с «Химиком» и «Текстильщиком», а «Муром» сыграет с «Волной». Затем обе команды отправятся на южные сборы.