18-летнего жителя деревни Юрьев-Польского района заключили под стражу за серию краж из дачных домов. Ранее полицейские установили причастность молодого человека к краже квадроцикла,

18-летнего жителя деревни Юрьев-Польского района заключили под стражу за серию краж из дачных домов. Ранее полицейские установили причастность молодого человека к краже квадроцикла, мотоцикла и различной электротехники, а сейчас стало известно о новых эпизодах. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, парня подозревают в семи кражах в деревне Слуда Юрьев-Польского района. Похищал молодой человек наиболее ценное