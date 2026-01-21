Компания «Стармед» совместно с партнерами из «Ортоники» оказали гуманитарную медицинскую помощь нуждающимся. В министерство социальной защиты населения региона и Владимирского комплексного центра социального обслуживания населения было передано более 100 позиций медицинских товаров. Алена Михайлова, директор по развитию компании «СтарМед» В рамках нашей совместной благотворительной инициативы мы рады сообщить о передаче значительного объема технических средств реабилитации