Президент
Украины Петр Порошенко продолжает бороться с российской агрессией в
своем собственном воображении. Гибридная война Москвы в Незалежной, по его
мнению, длится уже век. Об этом украинский лидер заявил в ходе торжеств
по случаю столетия информагентства Укринформ.
Президент
Украины Петр Порошенко продолжает бороться с "российской агрессией" в
своем собственном воображении. Гибридная война Москвы в Незалежной, по его
мнению, длится уже век. Об этом украинский лидер заявил в ходе торжеств
по случаю столетия информагентства "Укринформ".
По
его словам, еще в начале прошлого века украинские государственные
деятели видели почти те же приемы со стороны России, которые Москва
использует и сейчас. Таким образом, уверен Порошенко, гибридная война
против Незалежной длится уже век.
"Были и „ихтамнеты“
образца 1917−1921 годов, и народные республики на Востоке Украины,
почти в том же месте только 100 лет назад", – заметил лидер Незалежной. Кроме того, он заявил о тотальной лжи, распространяемой в то время "левыми журналистами с чекистскими удостоверениями".
А
пока Порошенко упражняется в собственном красноречии, Россия занимается
делом, продолжая строить газопроводы в обход Украины. Так, на днях было
завершено строительство морской части первой нитки "Турецкого потока".
По мнению экспертов, она позволит направить в обход Незалежной ежегодно около 12-13 миллиардов кубометров газа.
Таким
образом Россия формирует для себя безопасные маршруты доставки голубого
топлива. Газопроводы в обход Украины позволят не зависеть от
политической конъюнктуры в соседней стране.
Успешной
реализацией проекта "Турецкого потока" Кремль поставил Петра Порошенко
на колени, полагают пользователи Сети. По мнению комментаторов, теперь
Киев будет более сговорчив.