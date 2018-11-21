Президент Украины Петр Порошенко продолжает бороться с российской агрессией в своем собственном воображении. Гибридная война Москвы в Незалежной, по его мнению, длится уже век. Об этом украинский лидер заявил в ходе торжеств по случаю столетия информагентства Укринформ.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко продолжает бороться с "российской агрессией" всвоем собственном воображении. Гибридная война Москвы в Незалежной, по егомнению, длится уже век. Об этом украинский лидер заявил в ходе торжествпо случаю столетия информагентства "Укринформ".Поего словам, еще в начале прошлого века украинские государственныедеятели видели почти те же приемы со стороны России, которые Москваиспользует и сейчас. Таким образом, уверен Порошенко, гибридная войнапротив Незалежной длится уже век."Были и „ихтамнеты“образца 1917−1921 годов, и народные республики на Востоке Украины,почти в том же месте только 100 лет назад", – заметил лидер Незалежной. Кроме того, он заявил о тотальной лжи, распространяемой в то время "левыми журналистами с чекистскими удостоверениями".пока Порошенко упражняется в собственном красноречии, Россия занимаетсяделом, продолжая строить газопроводы в обход Украины. Так, на днях былозавершено строительство морской части первой нитки "Турецкого потока".По мнению экспертов, она позволит направить в обход Незалежной ежегодно около 12-13 миллиардов кубометров газа.Такимобразом Россия формирует для себя безопасные маршруты доставки голубоготоплива. Газопроводы в обход Украины позволят не зависеть отполитической конъюнктуры в соседней стране.Успешнойреализацией проекта "Турецкого потока" Кремль поставил Петра Порошенкона колени, полагают пользователи Сети. По мнению комментаторов, теперьКиев будет более сговорчив.