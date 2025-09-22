Всего же с начала сезона клещи укусили 2 801 жителя области.

Эпидемиологическая обстановка во Владимирской области продолжает оставаться напряженной: только за минувшую неделю к медикам из-за укусов клещей обратились 182 человека, среди которых 25 детей.Всего же с начала сезона клещи укусили 2 801 жителя области. Среди пострадавших — 652 ребенка, Роспотребнадзор.Несмотря на холодную погоду, активность клещей ещё высока. Лабораторные исследования клещей, снятых с людей, показали, что они являются переносчиками опасных заболеваний. За неделю выявлено 10 положительных находок: 9 из них — иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), и один — гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ).Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано. Однако врачи напоминают, что при укусе клеща важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью.