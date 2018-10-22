Из города-музея устраивают свалку. Жители Суздальского района жалуются, поля вокруг Суздаля превратились в мусорный полигон. Рядом с рекой Каменкой сливают канализационные стоки, а на заброшенный аэродром свозят строительный мусор. И все это в одном селе Крапивье, в 5 километрах от самого Суздаля. Как можно спасти природу, и знают ли о проблемах районные власти. Расскажет Валерия Саенко.

Из города-музея устраивают свалку. Жители Суздальского района жалуются, поля вокруг Суздаля превратились в мусорный полигон. Рядом с рекой Каменкой сливают канализационные стоки, а на заброшенный аэродром свозят строительный мусор. И все это в одном селе Крапивье, в 5 километрах от самого Суздаля. Как можно спасти природу, и знают ли о проблемах районные власти. Расскажет Валерия Саенко.Заброшенный аэродром под Суздалем превращается в городскую свалку. Рядом со взлетной полосой уже выросли кучи мусора. Раньше здесь базировалась сельхозавиация: с кукурузников здесь обрабатывали поля удобрениями. Сейчас склад удобрений заброшен, а в здании и вокруг него разрастается полигон: со всего района сюда привозят бытовые отходы и строительный мусор.Ирина Горшкова, житель с. Крапивье: "Такого безобразия здесь не было. Это буквально 2-3 года, ну 5 лет, может быть, превратилась в свалку. И привозят это явно не деревенские, а Суздаль и окружающие какие-то села".Свалка растет прямо рядом с городом-музеем. Село Крапивье расположено всего в 5 километрах от Суздаля. Но в поселковой администрации бездействуют - о разрастающейся свалке местному главе сообщали уже не раз. А сами жители поймать за руку тех, кто загрязняет окружающую среду, не могут.Мамедов Асиф Байрам-Оглы, общественник: "Поселение здесь в курсе, кто возит, я думаю, они в курсе. И никакого движения нет. Район, вообще, на это закрывает глаза. В районе нет экологов, никто не следит за мусором, кто возит, как возит. И у людей еще собирают деньги за мусор. 75 рублей - это за человека".А это уже другая окраина того же села. Прямо в поле - зловонное болото. Люди жалуются, сюда канализационные стоки выливают ассенизаторские машины. Эти фотографии местные жители сделали еще летом этого года. Тогда техника приезжала сюда каждый день по несколько раз, и сейчас, уверяют люди, ничего не изменилось.Валентина, житель с. Крапивье: "Здесь сливают с города Суздаля, сливают септика у кого нет. С гостиниц, у города нет очистных, и сливается все с дренажного колодца. Как часто? Да, вот на удивление, что нет сегодня машины. Прям на удивление. Обычно утром они 3 раза в день, но рейсы делают".А ведь рядом с этим полем течет речка Каменка. Люди боятся, что сточные воды попадут в водоем и напитают землю. А ведь у большинства жителей - колодцы, то есть пить придется отравленную воду. Летом Суздаль уже был на грани экологической катастрофы. Тогда местные жители заметили, что прямо на территории города в реке плавают фекалии, туалетная бумага и прочий мусор. Роспотребнадзор взял пробы и выявил, что количество вредных бактерий привысило нормы в десятки раз.Валентина, житель с. Крапивье: "Все администрации: и местная, и поселковая в курсе! Я им говорила, показывала видео, показывала фотографии, они развели плечами, и все. А Сараев, он сказал: "Знаешь, где дом покупала".Не захотели разговаривать в поселковой администрации и с нами. Глава администрации Николай Курашкин, как нам сказали, был на совещании во Владимире. А его заместитель испарилась. На этих кадрах видно, как чиновница заходит в здание поселковой администрации. Мы проследовали за ней, но найти её не смогли ни в одном кабинете. Неужели спряталась от телевидения? Зам. главы администрации Суздальского района Александр Авсеенок разговаривать тоже не захотел. В нашем распоряжении только аудиозапись разговора с чиновником. Жители ему рассказывают про свалку на аэродроме и ассенизаторские машины, а он в ответ рассуждает, как типичный чиновник.Александр Авсеенок, зам. главы администрации Суздальского района: "Ловить их никто не ловит, наших полномочий на это нет. Есть департамент природопользования охраны окружающей среды, есть сельское поселение, есть полиция. Зафиксировали факт, нам дали, мы тогда на административную комиссию, материалы передаем в департамент природопользования, природоохранную прокуратуру и прокуратуру общую. Будем принимать меры".То есть чиновники предлагают жителям дежурить рядом со зловонным болотом и самим снимать на телефон ассенизаторские машины, причем так, чтобы их номера попали в кадр. Мы просим обратить внимание на этот материал природоохранную прокуратуру.