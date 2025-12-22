Суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей, а изъятые сигареты будут уничтожены.

В Муроме Владимирской области вынесен приговор по делу о незаконной торговле контрафактными сигаретами. Как , 48-летний местный житель, индивидуальный предприниматель, решил увеличить свои доходы, продавая немаркированный табак.В апреле 2025 года он закупил крупную партию контрафактных сигарет на московском рынке, перевез их в Муром и хранил на складе. Затем товар был распределен по двум торговым точкам предпринимателя.Эта незаконная деятельность продолжалась до августа 2025 года, пока полиция не изъяла более 5 тысяч пачек контрафактных сигарет на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в 300 тысяч рублей, а изъятые сигареты будут уничтожены. Приговор пока не вступил в законную силу.