Татьян в музей пустят бесплатно. Владимиро-Суздальский Музей-Заповедник объявляет о запуске новой акции. Посвящена она Дню студента или Татьяниному дню и пройдёт 25 января.

Татьян в музей пустят бесплатно. Владимиро-Суздальский Музей-Заповедник объявляет о запуске новой акции. Посвящена она Дню студента или Татьяниному дню и пройдёт 25 января. В этот день Татьянам не надо платить за вход в Палаты, Успенский и Дмитриевские Соборы, Золотые ворота, Исторический музей, дом-музей Столетовых. Музей Старый Владимир будет открыт до восьми.Вечера, остальные экспозиции закрываются в 17.00.