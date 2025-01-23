Двоих жителей Московской области и одного гражданина Молдовы надолго лишили свободы за организацию нарколаборатории. Троица получила от 17 до 22 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе

Двоих жителей Московской области и одного гражданина Молдовы надолго лишили свободы за организацию нарколаборатории. Троица получила от 17 до 22 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе прокуратуры области. В сентябре в 2020 года в деревне Горбатовка Кольчугинского района появилась лаборатория по производству наркотиков. Один из осужденных занимался их изготовлением, а двое других поставляли оборудование, прекурсоры и