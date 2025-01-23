Двоих жителей Московской области и одного гражданина Молдовы надолго лишили свободы за организацию нарколаборатории. Троица получила от 17 до 22 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе
<a href="https://33live.ru/novosti/23-01-2025-vo-vladimire-trex-vladelcev-narkolaboratorii-nadolgo-lishili-svobody.html" target="_blank">Во Владимире трех владельцев нарколаборатории надолго лишили свободы</a> - Двоих жителей Московской области и одного гражданина Молдовы надолго лишили свободы за организацию нарколаборатории. Троица получила от 17 до 22 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе
[url=https://33live.ru/novosti/23-01-2025-vo-vladimire-trex-vladelcev-narkolaboratorii-nadolgo-lishili-svobody.html]Во Владимире трех владельцев нарколаборатории надолго лишили свободы[/url] - Двоих жителей Московской области и одного гражданина Молдовы надолго лишили свободы за организацию нарколаборатории. Троица получила от 17 до 22 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе