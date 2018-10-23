Преобразившаяся Екатерина Терешкович, престарелая жена Гогена Солнцева, как оказалось, должна была выглядеть совсем не так, как она предстала на шоу Андрея Малахова. Dni.ru выяснили, что супруга звезды Дома-2 вела себя крайне взбалмошно незадолго до того, как исчезнуть.

Преобразившаяся Екатерина Терешкович, престарелая жена Гогена Солнцева, как оказалось, должна была выглядеть совсем не так, как она предстала на шоу Андрея Малахова. Dni.ru выяснили, что супруга звезды "Дома-2" вела себя крайне взбалмошно незадолго до того, как исчезнуть.Известный стилист Роман Смирнов, который работает со многими отечественными знаменитостями, дал эксклюзивное интервью Dni.ru, сообщив, что перед тем, как появиться в студии передачи Андрея Малахова "Прямой эфир", преобразившаяся супруга Гогена Солнцева выглядела совсем иначе. И дело не в том, что она предстала на суд зрителей брюнеткой в мрачном черном платье.Оказывается. вначале над ее образом поработал Роман Смирнов, и Екатерина вышла из-под его рук совсем другим человеком. Когда же он увидел престарелую жену Солнцева на телешоу, стилист пришел в неописуемое изумление. По мнению эксперта, Екатерина себя только испортила. "Это выглядит дешево. Тот стиль, который мы ей придумали, совершенно отличается от того, в каком она предстала перед публикой. Я считаю, ей нужно вернуться к истокам", – заявил стилист.А еще выяснилось, что незадолго до своего исчезновения Терешкович вела себя вызывающе. Смирнов пожаловался, что сидя в кресле жена Солнцева была постоянно недовольна. "Екатерина, конечно, очень взбалмошная особа, потому что, несмотря на всю популярность ее супруга Гогена, она, конечно, не имеет никакого права вести себя так", – констатировал мастер.В момент перевоплощения рядом с Екатериной находился и сам Гоген. " Единственное, что он просил это сидеть смирно и держать рот на замке. Потому что ей всегда все было не то и не так. Она сделала мне нервы", – пожаловался Смирнов.Стилист сообщил, что провел над Терешкович колоссальную работу, потому что у нее в силу возраста была седина, которую крайне сложно закрасить. "Я выполнил свою работу просто на 250%, потому что я знаю, что бы ей подошло лучше", – без ложной скромности заявил эксперт.А когда он увидел Терешкович на программе, то пришел в ужас. "Такое ощущение, что она покрасилась дешевой краской зубной щеткой в раковине. Как правило, после таких красок волосы просто отваливаются. через неделю вывалятся", – заявил стилист.Что сейчас происходит с женой Солнцева, неизвестно. В своем Instagram Гоген пожаловался, что омолодившаяся супруга пошла вразнос – непонятно где находится, дома не появляется.