Ледяные владимирские дороги убивают водителей, констатируют в Госавтоинспекции. В ГАИ заявляют, что следят за плохим содержанием трасс и штрафуют их балансодержателей. За нарушение

Ледяные владимирские дороги убивают водителей, констатируют в Госавтоинспекции. В ГАИ заявляют, что следят за плохим содержанием трасс и штрафуют их балансодержателей. За нарушение содержания дорог штраф составляет до 300 тысяч рублей. Если есть потерпевшие – до полумиллиона. В первой половине января возбуждено 18 административных дел и объявлено 31 предостережение. Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и