В областном центре продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Уборка осуществляется в рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города. 23 октября дорожные службы убрали несанкционированную свалку у дома №101 на улице Офицерской. Здесь складировали строительный мусор, ветки и древесные остатки. Вывоз таких отходов не осуществляется региональным оператором. Для выполнения этой работы администрацией города