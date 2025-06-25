Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинспектировал строительство самой большой школы региона, рассчитанной на 1200 учеников, которая возводится в Суздале. Об этом глава

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев проинспектировал строительство самой большой школы региона, рассчитанной на 1200 учеников, которая возводится в Суздале. Об этом глава региона сообщил в своём telegram-канале. На площадке продолжаются работы по внутренним инженерным системам, ведется благоустройство территории. В ближайшее время начнется чистовая отделка помещений. Перед этим была проведена корректировка проектно-сметной документации, прошедшая госэкспертизу в