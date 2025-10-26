Камера в следственном изоляторе. Открывается дверь, конвой запускает внутрь солидно одетого представительного мужчину. В камере тишина - все сидят и молча за ним наблюдают. Он тихим голосом как бы сам себе говорит:
- Это невозможно... Я депутат Верховной Рады Шуфрич... У меня депутатская неприкосновенность...
Все по прежнему молчат. Мужик говорит уже громче:
- Я депутат Верховной Рады Шуфрич! У меня депутатская неприкосновенность! Немедленно выпустите меня!
В ответ та же тишина. Мужик во весь голос орет:
- НЕМЕДЛЕННО ВЫПУСТИТЕ МЕНЯ!!! Я ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ ШУФРИЧ!!! У МЕНЯ ДЕПУТАТСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ!!!
С нар неторопливо встает матерый, весь в наколках зек, выходит на середину камеры, расстегивает ширинку, достает член и говорит:
- Депутат Верх
