На соревнованиях «Нева Роллер Кап» в Санкт-Петербурге спортсмены из Владимирской области завоевали несколько медалей, показав высокий уровень мастерства. За победу боролись участники из 18 регионов России, а также из Беларуси, Казахстана и Израиля. Об этом рассказали в Минспорта региона. На международном этапе турнира две серебряные награды для Владимирской области получили Кира Черненко и Алиса Кочетова.