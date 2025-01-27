Новые «кладбищенские правила», которые приняли в мэрии, возмутили владимирцев. В соцсетях люди жалуются на то, что в некрополе образуются пробки из машин – вся эта идея с закрытием заездов

Новые «кладбищенские правила», которые приняли в мэрии, возмутили владимирцев. В соцсетях люди жалуются на то, что в некрополе образуются пробки из машин – вся эта идея с закрытием заездов и шлагбаумами пока доставляет лишь неудобства. Напомним, согласно новому постановлению, городские кладбища теперь работают по расписанию – с 8 утра до 7 вечера в летний период