Победили в дерби. Накануне владимирские торпедовцы в очередном матче первенства России среди команд группы Запад второго дивизиона встретились с футбольным клубом Муром. Игра проходила на домашнем стадионе черно-белых. Это третье в истории противостояние двух команд нашего региона.

Победили в дерби. Накануне владимирские торпедовцы в очередном матче первенства России среди команд группы "Запад" второго дивизиона встретились с футбольным клубом "Муром". Игра проходила на домашнем стадионе черно-белых. Это третье в истории противостояние двух команд нашего региона. В прошлом сезоне оба матча закончились ничьей. На этот раз победа осталась за нами. Счёт был открыт уже на пятой минуте. Наш нападающий Максим Нестеров убежал от защитников и не сильным ударом отправил мяч в угол ворот.Через пять минут Нестеров делает дубль. Голкипер гостей не смог взять его удар с угла штрафной площади. Последний мяч чёрно-белые забили в конце игры. Муромляне попались на контратаке, которую точным ударом завершил Андрей Гладышев.В итоге - 3-0. После этого матча "Торпедо" закрепилось на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидера, ивановского "Текстильщика", на одно очко. Муром на данный момент занимает 10 строчку. Следующую игру чёрно-белые проведут 2 сентября на выезде в Подмосковье. Соперником станет футбольный клуб "Долгопрудный". Игрой с Муромом главный тренер владимирских футболистов остался доволен.Дмитрий Вязьмикин, главный тренер ФК Торпедо (г. Владимир): "Мы говорили, что будет тяжело, надо двигаться, напрягать соперника, чтобы он ошибался, чтобы у нас появлялись моменты, просили ребят выкладываться не жалея сил, кого насколько хватит. Те ребята, которые вышли на замену, готовы были выйти, помочь и они усилили игру и довели до конца".