- В Юрьев-Польском районе появилась передвижная «сцена на колесах»

Праздник с артистами теперь можно устроить в любой деревне. Юрьев-Польский районный центр культуры и досуга получил многофункциональный передвижной автоклуб. Это такой грузовик, который

Праздник с артистами теперь можно устроить в любой деревне. Юрьев-Польский районный центр культуры и досуга получил многофункциональный передвижной автоклуб. Это такой грузовик, который легко превращается в сцену для выступлений и мероприятий. Передвижной автоклуб был поставлен в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Предполагается, что фургон со сценой поможет расширить доступ к культурным мероприятиям